Оверчук отметил прогресс России и Казахстана в машиностроении

По словам вице-премьера, стороны также развивают транспортные коридоры на маршрутах "Восток-Запад" и "Север-Юг"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан демонстрируют хороший совместный прогресс по сотрудничеству в областях машиностроения и автомобилестроения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Большое значение мы традиционно уделяем развитию сотрудничества в промышленной и инвестиционной сферах. Отмечается очень хороший прогресс в машиностроении, автомобилестроении", - сказал он, комментируя итоги 24 заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном.

Российский вице-премьер также отметил, что стороны в настоящий момент совместно реализуют задачи в направлении транспорта и логистики.

"Маршрут коридора "Восток-Запад", проходящий через территории Казахстана и России, является наиболее конкурентным и выгодным для транспортно- логистических компаний, и мы совместно видим свою задачу в том, чтобы улучшать возможности для продвижения товаров, - пояснил Оверчук, - Также мы вместе развиваем восточную часть Международного транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через Россию, Казахстан, Туркменистан, на Иран - это тоже очень важная часть нашей работы, которую также обсуждали на заседании".

Среди прочего, вице-премьер обратил внимание, что Москва и Астана подробно обсуждают вопрос строительства трех или четырех школ с преподаванием на русском языке в Казахстане.

Цифровизация и туризм

Выступая на 24 заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном, Оверчук указал на значительный потенциал для взаимодействия в области цифровизации.

"Рассчитываем на продолжение взаимодействия в рамках Подкомиссии по информационным технологиям", - сказал вице-премьер.

В качестве перспективного направления для сотрудничества он также выделил туризм.

"Развитию туризма также будет способствовать инициатива, которую поддержал Казахстан, по созданию Евразийского Альянса горных курортов. Для увеличения туристического потока ведется работа по разработке "Карты туриста", которая позволит иностранным туристам, в том числе из Казахстана, быстро и удобно осуществлять безналичные платежи на территории России", - заключил Оверчук.