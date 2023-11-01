В Ташкенте обсудят развитие транспортной инфраструктуры ШОС

В первом транспортном форуме Шанхайской организации сотрудничества принимают участие представители транспортных ведомств стран ШОС и более 60 крупных компаний из 15 стран

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники первого транспортного форума Шанхайской организации сотрудничества обсудят развитие транспортной инфраструктуры и создание новых транспортно-логистических коридоров на пространстве ШОС. Об этом заявил на открытии мероприятия министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.

"В ходе первого транспортного форума ШОС, который проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его участники обсудят развитие транспортной инфраструктуры на просторах этой крупнейшей в мире региональной международной организации, а также вопросы формирования новых транспортно-логистических коридоров, увеличение транспортно-транзитного потенциала стран ШОС", - сказал Махкамов. По его словам, в форуме принимают участие представители транспортных ведомств стран ШОС и более 60 крупных компаний из 15 стран.

В соответствии с программой, на полях форума пройдет 12-е заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества, международный авиационный форум Aviation and Logistiks 2023, а также международная выставка Trans Logistica Uzbekistan 2023.