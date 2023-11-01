Таиланд поддерживает использование валют стран ЮВА как альтернативу доллару США

Это позволит снизить связанные с обменными курсами риски и облегчить торговые переговоры, считает замуправляющего таиландского Центробанка по вопросам монетарной стабильности Алисара Махасантхана

БАНГКОК, 1 ноября. /ТАСС/. Банк Таиланда поддерживает использование национальных валют стран Юго-Восточной Азии для ведения торговли, чтобы снизить риски в условиях колебаний курса доллара США. Об этом сообщила заместитель управляющего таиландского Центробанка по вопросам монетарной стабильности Алисара Махасантхана.

"В периоды значительной волатильности доллара бизнес-операторы могут вместо него использовать местные валюты для проведения платежей. Это снижает риск, который связан с обменными курсами, облегчая торговые переговоры", - приводит ее слова газета The Nation.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Банк Таиланда настаивает на использовании китайского юаня, малайзийского ринггита, индонезийской рупии и японской иены в международных расчетах. Регулятор намерен в ближайшее время способствовать дальнейшему расширению их использования, что должно минимизировать риски, связанные с колебаниями курса доллара США.