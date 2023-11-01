ЦБ выпустит памятную монету, посвященную Омской области

Ее номинал составит 10 рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России 3 ноября 2023 года выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Омской области. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца, имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж - 1 млн штук.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2023". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Омская область".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в регуляторе.