"Аэрофлот" представил Boeing 737-900 имени Гавриила Державина

Самолет эксплуатируется авиакомпанией "Россия"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" презентовал Boeing 737-900, названный в честь первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Гавриила Державина, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией "Россия". Ближайший рейс на нем состоится по маршруту Москва - Калининград - Москва.

В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр юстиции Константин Чуйченко, генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский, генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и другие.

"Наша гражданская авиация в этом году отмечает 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей - это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа, - отметил на церемонии Савельев.

Всего "Россия" использует два самолета Boeing 737-900: "Г.Р. Державин" и "В.В. Жириновский", которые поступили в парк группы "Аэрофлот" в этом году.

"Несмотря на то, что сейчас самолет окрашен в ливрею а/к "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации "Аэрофлоту", - говорится в сообщении по итогам церемонии.