"Эн+" досрочно завершила первый этап расширения распредустройства Усть-Илимской ГЭС

Завершение второго этапа намечено на декабрь 2023 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Энерго-металлургический холдинг "Эн+" досрочно завершил первый этап расширения распределительного устройства Усть-Илимской ГЭС, завершение второго этапа намечено на декабрь 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе работ в рамках первого этапа смонтированы две дополнительные линейные ячейки для подключения воздушных линий электропередачи 500 кВ. Вместо расчетных 15 месяцев, которые были определены проектной документацией, все мероприятия были завершены за 6 месяцев, уточняется в сообщении.

В рамках второго этапа действующая линия электропередачи Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут 2 будет переведена с напряжения 220 кВ на напряжение 500 кВ. Реализация проекта позволит обеспечить технологическое присоединение новых промышленных потребителей Восточной Сибири и повысить надежность работы Пеледуйского энергокольца.

По словам операционного директора холдинга Михаила Хардикова, которые приводятся в сообщении, завершение работ на Усть-Илимской ГЭС создаст задел для энергоснабжения крупных промышленных предприятий и расширения железнодорожной инфраструктуры.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.