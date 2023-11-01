ОДК планирует завершить испытания первого образца газотурбинного двигателя в декабре

Гендиректор "ОДК инжиниринг" Андрей Воробьев сообщил о планах комплексно обеспечить потребность партнеров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует в декабре завершить испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя мощностью 25 МВт. Об этом говорится в сообщении Ростеха. Испытания второго образца начнутся в феврале 2024 года.

"Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) в декабре текущего года завершит испытания первого опытного образца нового индустриального двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новая разработка позволит обеспечить потребности компаний топливно-энергетического комплекса в современном и эффективном газоперекачивающем оборудовании", - сказано в сообщении.

Разработку новой линейки газотурбинных двигателей мощностью 25 МВт и 32 МВт для газоперекачивающих агрегатов ведет предприятие ОДК-УМПО, отмечает Ростех. Новые двигатели будут обладать ресурсом работы до 150 тыс. часов.

"Сейчас предприятия ОДК испытывают повышенный спрос на свою продукцию, что вызвано уходом с российского рынка зарубежных поставщиков. В классе турбин малой и средней мощности в России иностранная продукция занимает около четверти рынка, и теперь нам предстоит ее заместить. В разработке находится линейка новых "наземных" силовых установок АЛ-41СТ. До конца года планируется завершить испытания первого 25-мегаваттного двигателя на стенде завода-изготовителя, в феврале 2024 года - начать испытания второго образца", - сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

"ОДК планирует в ближайшие нескольких лет вывести на рынок ТЭК широкую линейку газотурбинного оборудования, способного решить задачу импортозамещения в секторах добычи углеводородов, производства СПГ и генерации электроэнергии. Мы планируем комплексно обеспечить потребность наших партнеров в газоперекачивающем оборудовании мощностью 16, 25 и 32 МВт. Для этого предприятия ОДК ведут работы над ПД-14ГП-1/2, силовыми установками АЛ-41СТ-25/32 и НК-36СТ-32. Эти турбины станут основой отечественных газоперекачивающих агрегатов нового поколения, которые остро необходимы для реализации национальных проектов, связанных с транспортировкой газа", - сказал гендиректор "ОДК инжиниринг" Андрей Воробьев в ходе Петербургского международного газового форума.