Российский рынок акций открылся разнонаправленным изменением основных индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 201,7 пункта, индекс РТС снижался на 0,18%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 201,7 пункта (+0,02%), индекс РТС снижался на 0,18%, до 1 077,92 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 192,96 пункта (-0,25%), а долларовый индекс РТС вырос на 0,04%, до 1 080,36 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на торгах Мосбиржи рос на 0,2% - до 93,58 рубля, евро находился на отметке 98,99 рубля (+0,16%). Курс юаня прибавлял 0,52% и составлял 12,751 рубля.