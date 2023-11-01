"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и правительство Узбекистана подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, говорится в сообщении холдинга.

В рамках Петербургского международного газового форума прошла рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова.

"На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре.