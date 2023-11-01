Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о налогах на сверхдоходы

В частности, документ предусматривает увеличение с 20% до 30% ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. белорусских рублей

МИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении проект закона об изменении Налогового кодекса, предусматривающий введение повышенных ставок на сверхдоходы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Документ, который после принятия во втором чтении и одобрения членами Совета Республики поступит на подпись президенту, предполагает повышение с 13% до 25% ставки подоходного налога с физических лиц, годовой доход которых превышает 200 тыс. белорусских рублей (5,8 млн российских рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии - прим. ТАСС). Также планируется увеличение с 20% до 30% ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. белорусских рублей (14,6 млн российских рублей). Ставку налога на прибыль для организаций, у которых налоговая база превысила 25 млн белорусских рублей (729,4 млн российских рублей), предполагается увеличить с 20% до 25%. Законопроект предусматривает применение десятикратной ставки транспортного налога в отношении транспортных средств повышенной комфортности, если с момента их выпуска не прошло трех лет.

В ходе обсуждения проекта закона министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко отмечал, что в республике "нет большого расслоения [населения по доходам], поэтому сумасшедших сумм в качестве дополнительных поступлений [в бюджет] точно не будет", однако "есть запрос на социальную справедливость, чтобы те, кто имеет определенные сверхдоходы, платили больше в бюджет". По его словам, повышение налогов на зарплату коснется порядка 8-9 тыс. человек. По информации заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Петра Вабищевича, увеличение транспортного налога затронет владельцев около 2 тыс. автомобилей премиум-класса", таким образом "основной массы граждан это повышение не коснется".

Единый платеж и маркетплейсы

Законопроект предусматривает введение для физических лиц единого имущественного платежа, в который войдут налог на недвижимость, земельный и транспортный налог. По словам министра финансов Белоруссии Юрия Селиверстова, взимание единого имущественного платежа планируется начать в 2025 году.

Налоговый кодекс предполагается дополнить статьей, регламентирующей постановку на учет в налоговом органе дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, которая будет осуществляться по сообщению белорусского МИД.

Также законопроект предусматривает введение статьи, определяющей порядок блокирования иностранных онлайн-ретейлеров, не выполняющих требования белорусского налогового законодательства. Правом ограничения доступа к недобросовестной торговой онлайн-площадке планируется наделить Министерство по налогам и сборам Белоруссии.