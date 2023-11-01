В 18 регионах России в рамках социальной газификации подключили новые объекты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что программа оказалась очень востребована и охватила практически всю Россию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Новые объекты социальной газификации подключены в 18 регионах России во время церемонии в рамках XII Петербургского международного газового форума, в которой приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Сегодня мы подключаем к газу объекты в рамках программы развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации в 18 регионах нашей страны. Мы работаем в 72 субъектах РФ на сегодняшний день, и в рамках программы газ придет более чем в 1 млн семей, а газифицировано будет более 5 700 населенных пунктов, деревень и сел", - сказал на церемонии Миллер.

Как отметила на церемонии по видеосвязи Матвиенко, "программа оказалась очень востребована, она охватила практически всю Россию". Она уточнила, что "на сегодня газовые сети подведены к границам 750 тыс. участков, почти 400 тыс. домовладений уже полностью подключены к газу".

Председатель Совета Федерации отметила, что программа будет развиваться и дальше.

"Глава государства поставил задачу, чтобы школы, детские сады, поликлиники также были подключены к газу. Более того, он сказал, что эта программа должна быть бессрочной. Так что большой нашей команде предстоит еще огромная работа. Но результаты уже есть и в этой части. Сегодня будут подключены к газу и школы, и другие социальные объекты, и даже котельные мужского монастыря в Мордовской республике и Национального природного парка Карачаево-Черкесской республики", - сказала она.

Газопроводы, котельные, социальные объекты

В числе подключенных сегодня объектов - межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы в трех регионах России - Ульяновской, Ленинградской и Саратовской областях. В Амурской области введена в эксплуатацию газовая котельная 54-го квартала в городе Свободном, которая заменила устаревшую дизельную котельную. В Ивановской области начала работу газовая котельная нового цеха готовой продукции животноводческого сельхозпредприятия в Фурмановском районе. В Карачаево-Черкесской Республике природный газ подан на котельную Тебердинского национального парка, которая раньше работала на мазуте.

Котельная Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря XVII века переведена на газ в Республике Мордовия. Ранее она работала на угле и дровах. В Челябинской области подан газ на новую газовую котельную города Златоуста. Она предназначена для повышения надежности теплоснабжения города. В Нижегородской области введен в эксплуатацию реконструированный газопровод-связка между газораспределительными сетями города Бор и ГРС-3 в Нижнем Новгороде. Теперь доступ к газу получат новые потребители региона.

В городах и селах Астраханской, Вологодской, Новгородской, Тульской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях потребители получили доступ к сетевому газу по итогам догазификации. Одновременно в городе Малмыж Кировской области был открыт Единый клиентский центр, который ежегодно сможет обслуживать около 30 тыс. посетителей.

"В рамках программы 2021-2025 годов уже построено 9,5 тыс. межпоселковых газопроводов, более 25 тыс. газопроводов внутри населенных пунктов, эта работа продолжается. <…> Сегодня <…> мы обеспечили газоснабжение промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных, жилых домов, храмов, объектов культурного значения, больниц, школ, детских садов", - отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.