В Запорожской области увеличат площадь сева озимых культур до 549 га

В 2022 году озимыми в регионе было засеяно 415 тыс. га

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Аграрии Запорожской области планируют засеять озимыми этой осенью 549 тыс. га. Об этом ТАСС сообщил и.о. заместителя министра по комплексному развитию сельскохозяйственных территорий Геннадий Подшивалов.

"В 2023 году планируется засеять 549 тыс. га, включая зерновые и технические культуры", - сказал Подшивалов. Он уточнил, что в 2022 году озимыми в Запорожской области было засеяно 415 тыс. га.

Говоря об урожае подсолнечника, уборка которого продолжается в регионе, Подшивалов отметил, что валовый сбор этой культуры составит порядка 850 тыс. тонн подсолнечника. В текущем году подсолнечник в Запорожской области посеяли на площади более 500 тыс. га.

Собеседник отметил, что помимо подсолнечника, аграрии продолжают убирать кукурузу. "Если подсолнечник уже заканчиваем, то убирать кукурузу пока мешает погода - влаги много и туманы. Днем сухо, а ночью влага. Будем ждать пока подсохнет. Пока убрали 2 тыс. га. На них собрали порядка 8,8 тыс. тонн кукурузы", - добавил Подшивалов.

В 2022 году сельхозтоваропроизводители Запорожской области собрали урожай в объеме 2,2 млн тонн.