В АСИ заявили, что закон о креативных индустриях позволит поддержать предпринимателей

Законопроект вводит основы правового регулирования организации и развития в РФ креативных индустрий "как базового сектора креативной экономики" и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Базовый закон "О развитии креативных (творческих) индустрий", проект которого 31 октября внесен в Госдуму, в случае принятия будет способствовать развитию государственной политики в области креативного сектора и поддержке работающих в этой сфере предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Законопроект вводит основы правового регулирования организации и развития в РФ креативных индустрий "как базового сектора креативной экономики" и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий.

"Агентство стратегических инициатив принимало участие в разработке первого драфта этого закона, скоро будет первое чтение, и мы планируем участвовать в слушаниях. Хотелось бы поблагодарить коллег за то, что с самого начала были внесены наши правки и предложения. И в рамках первого драфта мы уже видим закон, который поможет в дальнейшем развитии государственной политики в области креативного сектора и в поддержке предпринимателей в этой сфере", - приводятся в сообщении слова директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде.

По ее словам, по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями креативного сектора в мае 2023 года АСИ дано поручение актуализировать концепцию развития креативных индустрий в России. "Также агентство разрабатывает региональный стандарт, который задаст рамку развития регионов в области креативного сектора. Федеральный закон поможет во всех этих начинаниях, так как закрепление основного понятийного аппарата в области креативной экономики важно для ее развития", - цитирует пресс-служба слова Черкес-заде.

Положения проекта закона

В соответствии с проектом закона креативной индустрией предлагается считать "экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью". Занятые на этом рынке будут считаться субъектами креативных индустрий, а результат их интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будет являться "креативным продуктом".

Документом устанавливаются условия деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий. Конкретные меры господдержки субъектов креативных индустрий в проекте закона не указаны. Отмечается, что их могут осуществлять как федеральные, так и региональные органы власти. Они будут предоставляться при соблюдении ряда условий, включая наличие регистрации на территории РФ в качестве юрлица, ИП, физлица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", работу на территории России по видам креативных индустрий, определенных в соответствии с законом. Также предприниматель должен не иметь просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам и быть включен в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий. Порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий установит правительство России.

Также проект закона предполагает, что будут определены креативные кластеры - территории, на которых компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий. АСИ формирует модель сети креативных кластеров, которая отразит запросы представителей творческих индустрий.