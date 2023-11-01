Стоимость российского газа для Молдавии вырастет в ноябре до $830 за 1 тыс. куб. м

По прогнозам компании, в первом квартале 2024 года цена упадет до $510

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Молдавии вырастет в ноябре 2023 года с $795 до $830 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В ноябре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит 830,42 доллара за 1 тыс. куб. м", - написал Чебан в Telegram-канале. По предварительным прогнозам компании, в первом квартале 2024 года эта цена упадет до $510. Чебан также уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков.

Однако российский газ в Приднестровье используется также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, основным покупателем которой является Молдавия. На прошлой неделе молдавская компания "Энергоком" продлила до конца 2024 года контракт с энергетиками Приднестровья.