1 ноября, 08:12

Медведев заявил, что инвестиции Carlsberg теперь работают на бюджет России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности отметил, что "крепкий бюджет - помощь фронту"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев с сарказмом поблагодарил Carlsberg за инвестиции в РФ и помощь фронту. Так политик прокомментировал заявление главы компании о "краже" его бизнеса в России и введение временного управления в пивоваренной компании "Балтика".

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"Датские пивовары из "Карлсберга" типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!" - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что компания ранее, как и другой западный бизнес, сама все бросила в России по политическим причинам, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.

"И думали, их не тронут. Мы вам - санкции, а украинскому режиму - оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!" - заявил замглавы СБ. Он добавил: "И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет - помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие".

Пивоваренная компания Carlsberg Group 3 октября уведомила "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Как пояснили тогда в компании, расторжение лицензионных соглашений - ответ на указ президента РФ.

16 июля на официальном портале правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (немецкая "дочка" Carlsberg). 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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