В Китае активы зарубежных финансовых учреждений составили $450 млрд

По данным CCTV, к концу сентября доступ к рынку ценных бумаг Пекина получили 1 110 учреждений других стран

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Активы зарубежных финансовых учреждений в Китае превысили 3,3 трлн юаней (около $450 млрд). Об этом заявили на состоявшемся в понедельник и вторник в Пекине совещании центральных органов по финансовой работе. В совещании, как передает Центральное китайское телевидение (CCTV), принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

К концу сентября, отмечали на совещании, 202 банка из 52 стран и регионов открыли свои учреждения в Китае, 1 110 зарубежных учреждений получили доступ к рынку китайских ценных бумаг, а их активы превысили 3,3 трлн юаней.

"Необходимо приложить усилия для содействия финансовой открытости на высоком уровне для обеспечения национальной финансовой и экономической безопасности", - говорится в сообщении CCTV.

Участники мероприятия призвали "неуклонно расширять институциональную открытость в секторе, улучшать трансграничные инвестиции и упрощение процедур финансирования, стремясь привлечь больше иностранных финансовых институтов и долгосрочных капитал для развития бизнеса в Китае".

На совещании обсуждали меры по улучшению финансового обслуживания китайской инициативы "Один пояс - один путь", а также "неуклонному и разумному продвижению интернационализации юаня".