Мишустин поручил Росавиации держать цены на авиабилеты на особом контроле

По словам премьер-министра, субсидии и льготы, которые определяются государством, нужны для того, "чтобы человек мог добраться до места назначения - провести отпуск, либо домой приехать, на работу полететь по разумным ценам"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в труднодоступные районы страны и особенно в регионе Дальнего Востока должны быть на особом контроле у Росавиации. Такую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой агентства Дмитрием Ядровым.

"Что волнует каждого человека? Это стоимость авиабилетов, особенно в труднодоступные места, куда добраться самолетом - единственная возможность", - сказал Мишустин. "Прошу здесь обратить особое внимание на ситуацию на Дальнем Востоке. Там даны были соответствующие поручения президента, чтобы мы подготовили комплексный план развития воздушного сообщения внутри макрорегиона. Здесь нужно держать эту ситуацию на особом контроле", - добавил он.

По словам премьера, субсидии и все соответствующие льготы, которые определяются государством, нужны для того, "чтобы человек мог добраться до места назначения - провести отпуск, либо домой приехать, на работу полететь по разумным ценам".

Мишустин обратил особое внимание Ядрова на обеспечение безопасности. "Безопасность полетов - это безусловный приоритет, необходимо поддерживать и летную годность, и все необходимые эксплуатационные характеристики техники, с которой работаете, в надлежащем состоянии", - обратился премьер-министр к главе Росавиации.

Председатель правительства также подчеркнул, что "отрасль нуждается в хороших пилотах, авиадиспетчерах, бортпроводниках, техниках, инженерах. "Это - серьезные специальности, на которые надо учиться, есть целая отраслевая система образования", - заметил он.

"Сегодняшние студенты и курсанты - это будущее отрасли и от того, как они будут профессионально ориентироваться, владеть своим делом, будет зависеть и безопасность, и качество обслуживания людей", - указал глава кабинета министров. Он считает важным, чтобы имеющиеся образовательные программы учитывали "современные инновации, технологии и тенденции, которые будут как в организации воздушного движения, так и в производстве новых типов воздушных судов".