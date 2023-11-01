1 ноября, 08:19,
обновлено 1 ноября, 08:32

Перевозки пассажиров на сети РЖД в октябре выросли на 3,9%

В пригородном сообщении отправлено 92,1 млн человек, в дальнем следовании - 9,6 млн, сообщили в холдинге

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) по итогам октября 2023 года выросли на 3,9%, до 101,7 млн человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

В пригородном сообщении отправлено 92,1 млн (+2,7%), в дальнем следовании - 9,6 млн (+17%) человек.

Всего с начала года по российским железным дорогам перевезено 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них пригородными поездами транспортировано 893 млн человек (+4,3%), дальнего следования - 103,3 млн человек (+12,6%). 

Теги:
Россия
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