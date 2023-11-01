Минцифры откажется от прямой грантовой поддержки разработок IT-компаний

Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, аудит ранее выданных грантов находится в стадии завершения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ по итогам аудита приняло решение отказаться от дальнейшей прямой грантовой поддержки разработок IT-компаний. Об этом в ходе форума Cnews сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Сегмент с которым мы не можем разобраться и, скорее всего, по итогам аудита, который мы пока не будем продолжать, - это сегмент поддержки напрямую новых разработок IT-компаний, которые напрямую раньше подавали заявки в Минцифры", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора об итогах аудита.

Позднее Шадаев сообщил журналистам, что аудит ранее выданных грантов находится в стадии завершения. Он пояснил, что это связано с тем, что в настоящее время не хватает экспертизы и "детального глубокого понимания технологии" для определения, какой продукт нужно финансово поддержать, а какой не требует такой поддержки.

"Пока рабочая гипотеза по итогам проверки выглядит так. Мы останемся в сегменте "посева" и финансирования MVP [минимально жизнеспособный продукт]. И второе, мы точно будем помогать крупным корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять у себя российские наработанные решения, которые будут менять зрелые зарубежные продукты", - рассказал министр.

Шадаев добавил, что форма поддержки напрямую IT-компаний будет происходить либо через льготные кредиты, либо через стимулирование спроса.

Также глава Минсвязи рассказал, что законопроект о стимулировании спроса на отечественные IT-решения системно значимых российских компаний уже находится в Госдуме, в министерстве надеются, что он будет принят до конца текущего года.

Аудит грантов министерства

В июле сообщалось, что Минцифры РФ до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработку в сфере IT, а также проведет независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий. Также министерство сообщало, что будет проведена независимая оценка компетенций сотрудников фонда, который является основным оператором по выдаче грантов, и будет проведен аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах.

Позднее, на заседании комитета Госдумы по информационным технологиям министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, в ходе которого обсуждался проект бюджета РФ на 2024 год, рассказал, что в проекте не предусмотрено выделение средств на новые гранты для IT-компаний.