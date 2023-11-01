"Транснефть" перенесла на ноябрь часть танкерных позиций отгрузки нефти в портах

Решение приняли из-за штормов, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Часть танкерных позиций отгрузки нефти и нефтепродуктов в российских портах присутствия "Транснефти" перешла на ноябрь из-за штормов, сообщил в ответ на запрос ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

При этом он ушел от прямого ответа на вопрос об объемах отгрузок за месяц нефти и нефтепродуктов в портах.

Однако Демин подтвердил, что во всех портах из-за начавшихся во второй половине октября штормов есть переходные танкерные позиции на следующий месяц.

Так, в Новороссийске за месяц суммарно из-за шторма ограничение погрузки составило 9 суток (в сентябре - 8), в Усть-Луге - 4,5 суток (в сентябре - 0), в Приморске - 2,5 суток (в сентябре - 0), в Козьмино - 3,5 суток (в сентябре - 0). Для сравнения, всего за 10 месяцев текущего года шторм не давал работать в Новороссийске - 80 суток, в Усть-Луге - 4,5, в Приморске - 2,5, а Козьмино - 3,5 суток, отметил Демин.

Кроме того, в Новороссийске участились опоздания танкеров из-за увеличения очереди танкеров в проливе Босфор, связанной также с погодными условиями в Черноморских проливах, сообщил официальный представитель "Транснефти". При этом об изменениях в работе Суэцкого канала в связи с ситуацией в секторе Газа Демину ничего не известно.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщала, что РФ может увеличить морской экспорт нефти в ноябре до 3,6-3,7 млн баррелей в сутки - максимального уровня с мая 2023 года.