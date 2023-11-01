1 ноября, 08:56

Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Егор Алеев/ ТАСС
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© Егор Алеев/ ТАСС

По словам министра цифрового развития, в стране работает контрактная служба, и если в таком виде вопрос будет проработан, то "можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Об этом он сообщил в ходе форума издания Cnews.

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Ранее с идеей создания кибервойск в рамках Росгвардии выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.

"По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]", - сказал Шадаев.

Он отметил, что в РФ сейчас работает контрактная служба, и если в таком виде вопрос будет проработан, то "можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением". "Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил он. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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