Глава Гонконга пропустит саммит АТЭС из-за рабочего графика

Регион на саммите будет представлять министр финансов этого специального административного района КНР Пол Чан

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Джон Ли не будет присутствовать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по причинам, связанным с его рабочим графиком. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Джон Ли получил приглашение от США принять участие во встрече. По причинам, связанным с графиком, он направит участвовать в саммите секретаря по финансам", - сказал Ван Вэньбинь.

Гонконг на саммите АТЭС будет представлять министр финансов этого специального административного района КНР Пол Чан.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли.

Саммит АТЭС пройдет в середине ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.