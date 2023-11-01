1 ноября, 09:04

Среднемесячная зарплата в России за восемь месяцев 2023 года выросла на 7,5%

Она составила 70,3 тыс. рублей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная заработная плата в России составляет 70,3 тыс. рублей, за 8 месяцев 2023 года она увеличилась на 7,5%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

"Среднемесячная заработная плата - пока мы имеем данные Росстата за 8 месяцев официальные, но тем не менее - за 8 месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. рублей", - сказала она.

Голикова напомнила, что уровень безработицы в России сейчас "исторически минимален" и составляет 3%. По ее словам, такой показатель - это кропотливая совместная работа всех ветвей социального партнерства, которую нужно продолжать вести. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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