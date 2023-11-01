В Москве оборот производителей пищевых продуктов вырос на 6,8%

Лидером роста стали компании по производству молочной продукции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Оборот столичных предприятий, занятых в сфере производства пищевой продукции, в январе - августе 2023 года увеличился на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составил 388,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 млрд рублей - на 6,8% больше, чем годом ранее. Более четверти объема - около 101,7 млрд рублей - обеспечили предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Почти 15%, или 58,4 млрд рублей, составила выручка производителей молочной продукции. Предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, заработали 53,6 млрд рублей, или 14% в общем обороте отрасли", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что доля производства пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5%, увеличившись к тому же периоду прошлого года на 0,7 процентного пункта. На столицу приходится около 6,2% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, лидером роста с января по август 2023 года стали компании по производству молочной продукции. Их обороты увеличились на 16,7% в сопоставимых ценах. На 13,2% выросла выручка предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции. Основной рост отрасли обеспечивают крупные и средние предприятия - на них приходится более 80,6 процента оборота, или 312,9 млрд рублей, - это на 10,7% больше в сопоставимых ценах, чем год назад.

"В Москве работают свыше 250 производителей продуктов питания, в общей сложности на предприятиях занято более 60 тыс. человек. Так, за восемь месяцев этого года выпуск продуктов питания в столице вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом рост обеспечен благодаря развитию производства мясной продукции", - добавили в пресс-службе.

Для производителей пищевой продукции в Москве действует широкий набор антикризисных мер поддержки, которые были разработаны для бизнеса, в том числе для промышленников. В него входят льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.