В штате Нью-Йорк выделили $75 млн на борьбу с антисемитизмом и исламофобией

Меры приняли из-за роста числа преступлений на почве ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк выделили $75 млн на обеспечение безопасности граждан в связи с ростом числа преступлений на почве антисемитизма и исламофобии в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовали на сайте губернатора штата Кэти Хокул.

Как указано в сообщении, $50 млн пойдут на предотвращение и раскрытие преступлений, а $25 млн будут потрачены на обеспечение безопасности еврейских и мусульманских общин, синагог, мечетей и "других объектов, подверженных риску". Отмечается, что полиция штата усилит проверку социальных сетей на предмет угроз в отношении учебных заведений. Власти штата поясняют, что эти меры приняли в связи с ростом числа преступлений на почве ненависти после нападения 7 октября радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

"Моя главная задача - защищать всех жителей штата Нью-Йорк. <...> Мы не можем позволить, чтобы ненависть и угрозы стали нормальным явлением. Как губернатор я подтверждаю, что в Нью-Йорке не приемлют антисемитизм, исламофобию и ненависть по отношению к любым другим группам, поэтому важно принять все возможные меры для обеспечения безопасности ньюйоркцев", - заявила Хокул.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на данные Калифорнийского университета, число преступлений на почве антисемитизма в Нью-Йорке выросло за месяц более чем в три раза: с 16 в сентябре до 69 в октябре.

Ранее глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей отметил, что "жестокие экстремисты", которые угрожают евреям в США и других странах, вдохновляются действиями ХАМАС.