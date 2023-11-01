Трутнев заявил, что для развития Дальнего Востока примут новый пакет мер поддержки

По словам полномочного представителя президента России в ДФО, при проработке инициатив большое внимание уделят опыту зарубежных стран

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новый пакет мер, способствующих развитию Дальнего Востока, примут после проработки 14 инициатив, представленных на прошедшей под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина стратегической сессии. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы внесли 14 инициатив [в ходе стратегической сессии, прошедшей 31 октября под руководством Мишустина], связанных с улучшением жизни людей, с интенсификацией развития экономики, туризма, культуры и совершенно разных сфер. Сейчас доработаем по итогам состоявшегося обсуждения. И будет новый пакет тех мер, которые будут помогать развиваться Дальнему Востоку", - сказал он на церемонии запуска тематического "Дальневосточного экспресса".

Трутнев отметил при этом, что при разработке новых мер большое внимание уделят опыту зарубежных стран. "Мы находимся в конкурентном пространстве. Мы внимательно смотрим, как изменяется поддержка экономики, развития в соседних странах. Мы будем придумывать так, учиться у соседей развиваться", - пояснил вице-премьер.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о выдвинутых на стратегической сессии инициативах, обратил внимание на предложения в сфере образования. В частности, предлагается организовать шефство ведущих российских вузов над вузами регионов Дальнего Востока. В результате выпускники университетов и институтов ДФО смогут получить два диплома - своего и вуза-шефа.

Отвечая на вопрос журналистов о проекте закона о корректировке регулирования преференциальных режимов, который предполагает представлять новым резидентам налоговые льготы в объеме, не превышающем сумму капитальных вложений и затраты на НИОКР, Трутнев заверил, что совершенствование действующих не должно приводить к ухудшениям.

"Ничего мы ухудшать не будем. Всегда есть люди, которые стремятся что-то усовершенствовать, это абсолютно нормально. Но надо совершенствовать, ничего не делая хуже. Преференциальные режимы на Дальнем Востоке тоже можно и нужно делать лучше", - считает он.