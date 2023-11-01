В ФРГ суд запретил удерживать имущество, изъятое в рамках обысков в отношении Усманова

Суд предписал вернуть имущество владельцам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнесмена.

Осенью 2022 года прокуратура ФРГ и федерального ведомства уголовной полиции провели обыски в городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в небольшой квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. Адвокаты Усманова подали заявления о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества, а также их возврате владельцам.

"26 октября 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", - сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Суд подчеркнул, что у Усманова до сих пор существует потребность в правовой защите, поскольку генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений о производстве обыска незаконными, продолжила удерживать изъятое имущество в своих целях, добавили в пресс-службе бизнесмена.

Там также отметили, что представители защиты Усманова называли его преследование безосновательным и политически мотивированным и указывали на многочисленные нарушения закона со стороны правоохранительных органов ФРГ. "В частности, продолжение удержания прокуратурой имущества, изъятого во время признанных судом незаконными обысков, очевидно было сознательным, несмотря на правовую однозначность данного судебного решения", - сообщили в пресс-службе Усманова.