Депутат Бундестага счел "оторванным от реальности" желание закупать газ у Нигерии

По словам Штеффена Котре, "замена российского газа африканским означала бы дальнейшую дестабилизацию немецкой энергетической отрасли"

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Германии будет сложно заменить российский газ поставками из Нигерии. Об этом заявил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

В интервью нигерийской газете Punch, приуроченном к турне по Западной Африке, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сказал, что "немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями". Нигерия обладает крупнейшими в Африке запасами природного газа.

"Замена российского газа африканским означала бы дальнейшую дестабилизацию немецкой энергетической отрасли. Россия десятилетиями была стабильным и надежным партнером в энергетическом секторе", - сказал Котре. "Вряд ли есть что-то более наивное, неразумное с точки зрения геополитики и оторванное от реальности, чем замена [российских ресурсов] поставками из африканских стран", - отметил депутат.

Котре указал на противоречие - с одной стороны ФРГ нацелена на энергетическое сотрудничество на другом континенте, а с другой - не уследила за "Северными потоками" "у себя под боком" в Балтийском море. По его мнению, это не отвечает германским интересам.

Германия постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, уже отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируют к 2045 году. Изначально на переходный период ставку делали на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода повредили в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого в Германии не сертифицировали.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.