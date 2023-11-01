"Новые люди" попросят Росавиацию разрешить агродронам летать на высоте до 30 м

Депутат Олег Леонов подчеркнул, что сейчас такие аппараты летают в среднем на высоте 5 м

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" намерена обратиться в Росавиацию с просьбой разрешить сельскохозяйственным беспилотникам летать на высоте до 30 м вместо 5 м. Об этом журналистам сообщил депутат Олег Леонов.

"Наша фракция "Новые люди" считает, что необходимо, во-первых, упростить процедуры сертификации для российских производителей агродронов, а с другой стороны, разрешить там, где они привязаны (эти аппараты привязаны к своим полям), летать свободно на высоте до 30 м <…>. Мы сегодня направляем запрос в Росавиацию с просьбой пересмотреть разрешительный порядок для агродронов и порядок сертификации", - сказал Леонов.

Он уточнил, что на высоте до 30 м такими аппаратами можно обрабатывать леса. Депутат также отметил, что на такой высоте "ни гражданские суда, ни военные" в российских регионах не летают, поэтому эти агродроны "будут выполнять свою нужную работу и не будут никому мешать". "Их крайне сложно спутать с какими-то иными дронами из-за их огромного габарита и, соответственно, низкой высоты работы", - добавил депутат.

Леонов подчеркнул, что сейчас такие аппараты летают в среднем на высоте 5 м, при этом они считаются беспилотниками и подпадают под те или иные ограничения.

"Это очень перспективная технология, потому что, с одной стороны, это дешевый способ обработки полей и защита от вредителей, что понижает себестоимость производимой сельхозпродукции, они не наносят ущерба полям. С другой стороны, это поддержка наших отечественных производителей, в том числе производителей беспилотников", - заключил Леонов.