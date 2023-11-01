Россия предложила странам ШОС синхронизировать транспортные проекты

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев также отметил необходимость создания механизмов поощрения капиталовложений в инфраструктуру

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает партнерам по ШОС синхронизировать инвестиционные транспортные проекты и создать механизмы поощрения капиталовложений в эту инфраструктуру. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на проходящем в Ташкенте Первом транспортном форуме ШОС.

"Мы предложили бы ряд вопросов для обсуждения и практических решений, в первую очередь это синхронизация инвестиционных транспортных проектов и то, что сегодня уже говорилось, - создание механизмов поощрения капиталовложений в инфраструктуру транспорта на многосторонней основе", - сказал Зверев. По его мнению, в рамках ШОС также необходимо продолжать создавать благоприятные условия для международных автомобильных перевозок.

Первый транспортный форум ШОС проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его участники обсудят развитие инфраструктуры и создание новых транспортно-логистических коридоров на пространстве организации. Во встрече принимают участие представители транспортных ведомств стран - членов ШОС, более 60 крупных компаний из 15 стран. На полях форума пройдет 12-е заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), международный авиационный форум Aviation and Logistics 2023, а также международная выставка TransLogistica Uzbekistan 2023.