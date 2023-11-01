Казахстан и Франция подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам

Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи в Астане с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Подписана совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств", - сказал Токаев, отметив, что он предложил создать для этого специальную рабочую группу.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. "Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов", - пояснили в пресс-службе.

По итогам переговоров также подписаны: соглашение между правительствами двух стран об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Казахстане; межправительственное соглашение о создании международных (французских) школ в Казахстане и преподавания французского языка в средних учебных заведениях республики; соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт. Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией Boehringer Ingelheim Animal Health France по локальному производству вакцины против ящура в Казахстане и соглашение об инвестициях в проект "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".