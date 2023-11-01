В Волгоградской области запустили первый в ЮФО комплекс сжижения природного газа

Комплекс рассчитан на производительность 1,5 тонны СПГ в час

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Первый в Южном федеральном округе комплекс по сжижению природного газа (СПГ) начал работать в Волгоградской области, сообщила журналистам пресс-служба администрации региона со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.

"Сегодня мы запускаем первый комплекс в родной Волгоградской области - единственный во всем ЮФО. КСПГ в Быковском районе Волгоградской области построен за рекордные семь месяцев, это абсолютно беспрецедентный случай для всей нефтегазовой промышленности", - цитирует пресс-служба Бриш.

Торжественный пуск в работу малотоннажного СПГ-комплекса состоялся на площадке международного газового форума в Санкт-Петербурге при участии губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора ООО "Газпром гелий сервис" Любови Бриш.

В марте 2023 года "Газпром" начал строить в Волгоградской области комплекс по производству сжиженного природного газа. Ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника. Современный комплекс рассчитан на производительность 1,5 тонны СПГ в час.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе действуют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. А до 2026 года в планах построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта. Для городских маршрутов уже приобрели 60 автобусов большого класса, работающих на СПГ.