Фирма из Киргизии начнет поставлять лифты в Россию

Сроки и объемы поставок не уточняются

БИШКЕК, 1 ноября. /ТАСС/. Киргизский лифтостроительный завод Sky Elevators в ближайшее время начнет поставки продукции в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении компании, полученном ТАСС.

"В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики с участием министра Данияра Амангельдиева прошло подписание соглашения между первым лифтостроительным заводом в Кыргызстане "Скай элеваторс" и российской компанией АО "УК" Технопарк Торгмаш". Стороны договорились о поставках кыргызстанских лифтов в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Глава компании Рахат Жунушбаева отметила, что завод активно работает над "усилением экспорта кыргызстанских лифтов".

"Для нас это большой шаг вперед в деле продвижения экспорта кыргызстанской продукции. Мы хотим, чтобы нашу страну знали и как страну, в которой развивается промышленность. В целом, мы работаем над улучшением конкурентоспособности наших отечественных лифтов с точки зрения качества, инноваций и цены. Надеемся, что в дальнейшем объемы экспорта будут увеличиваться", - заявила Жунушбаева.

Сроки и объемы поставок в РФ не указываются.

Первый лифтостроительный завод в Киргизии выпускает продукцию с использованием технологий южнокорейских предприятий. Он производит как пассажирские, так и грузовые лифты.