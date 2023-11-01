Автомобили "Москвич" будут выпускать с газобаллонным оборудованием

В настоящее время на заводе производятся две модели с двигателем внутреннего сгорания, речь идет о кроссовере "Москвич 3" и седане "Москвич 6"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Автомобили марки "Москвич" будут производиться с газобаллоным оборудованием, говорится в сообщении "Москвича". Соответствующее соглашение подписали автозавод и компания "Газпром газомоторное топливо" на полях Петербургского международного газового форума 2023.

"Стороны договорились о планах реализации проекта по выпуску автомобилей на базе марки "Москвич" с установленным газобаллонным оборудованием", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на заводе производятся две модели с двигателем внутреннего сгорания - кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6". Эти автомобили в рамках будущего проекта могут быть оснащены газобаллонным оборудованием.

"Партнеры также намерены разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определить регионы для приоритетного запуска проекта", - добавили в компании.

О планах презентовать в ближайшее время автомобиль "Москвич" на газомоторном топливе (метане - компримированный природный газ) сообщал ранее замгендиректора по продажам "Газпром газомоторное топливо" Денис Сафонов. Так, на уличной экспозиции в рамках форума в Санкт-Петербурге автокомпания выставила автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием на базе седана "Москвич 6".