Миллер заявил о нестабильности мирового рынка газа

По словам главы "Газпрома", отношения между поставщиками и потребителями газа деформируются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. В настоящее время происходит трансформация мирового газового рынка, отношения между поставщиками и потребителями газа деформируются. При этом мировой рынок газа сегодня нестабилен, для стран Запада он останется "узким", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы работали в течение достаточно продолжительного времени в одной парадигме. Сейчас, без сомнения, происходит трансформация мирового газового рынка. Здесь можно употребить синоним слова трансформация. Мы понимаем ее, как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа", - сказал он.

По его словам, эта деформация произошла в очень короткий промежуток времени. "Причинами такой деформации мы считаем недобросовестную конкуренцию. Дальше - невероятно грубые ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность. Как результат, мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным, крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны, и, соответственно, он нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется узким", - сказал он.

Интенсификация отношений стран Евразии по газу во многом будет определять ситуацию на рынке, считает Миллер.

"Говоря об этом проекте [запуск поставок газа через Казахстан в Узбекистан по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр"], можно сказать, что именно этот проект стал сейчас сигналом мировому газовому рынку, что интенсификация взаимоотношений в газовой отрасли между странами Евразии - это тот вектор, который и будет определять в очень большой степени динамику роста потребления газа", - сказал он. В качестве примера взаимодействия стран Евразии Миллер отметил сотрудничество между Россией и Китаем.

Возвращение газа РФ

По его словам, западные компании предпочли бы возвращение газа РФ на рынок Европы.

"Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. Хочу обратить внимание, что страны Запада традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать, эту тенденцию им не переломить. Ее невозможно переломить, таких запасов нет", - сказал глава "Газпрома".