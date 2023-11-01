Миллер: "Газпром" работает по своим проектам и без участия ушедших из РФ компаний

По словам главы холдинга, все планы выполняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. "Газпром" продолжает ритмично работать и выполнять свои планы и без участия иностранных компаний, которые ушли из России, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Могу сказать, что, конечно, у нас было немало проектов у "Газпрома", которые мы реализовывали с нашими европейскими партнерами на территории России. Но вот партнеры приняли решения, ушли из наших проектов, а вы знаете, ничего не произошло. Мы как работали ритмично, так и работаем ритмично. Те планы, которые мы ставили, мы их выполняем независимо от того, что даже ушли серьезные компании-лицензиары" , - сказал Миллер.