Минтранс подписал меморандумы о создании двух транспортных коридоров

Подписание прошло на полях проходящего в Ташкенте первого Транспортного форума стран Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта России подписало меморандумы, предусматривающие создание транспортных коридоров "Белоруссия - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" и "Россия - Каспийское море - Туркмения - Узбекистан - Киргизия", передает с места событий корреспондент ТАСС.

Документы подписаны на полях проходящего в Ташкенте первого Транспортного форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С российской стороны меморандумы подписал статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

Ранее власти Узбекистана неоднократно заявляли, что республика заинтересована в формировании новых международных транспортных коридоров с участием России в целях повышения транспортно-транзитного потенциала стран, а также выхода на новые рынки сбыта.

Первый Транспортный форум ШОС проводится по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его участники обсудят развитие инфраструктуры и создание транспортно-логистических коридоров на пространстве организации. Во встрече принимают участие представители транспортных ведомств стран - членов ШОС, более 60 крупных компаний из 15 стран. На полях форума пройдет 12-е заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества, международный авиационный форум Aviation and Logistics 2023, а также международная выставка TransLogistica Uzbekistan 2023.