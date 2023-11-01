В Союзе торговых центров заявили, что арендаторов для IKEA могут найти в течение 2024 года

По словам президента организации Булата Шакирова, IKEA в прежнем виде, скорее всего, в России не будет, быстро заполнить ее площади не получится

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Новых арендаторов для магазинов IKEA на территории РФ могут найти в течение 2024 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах международной выставки и конференции Mallpic.

"Думаю, в течение следующего года коллеги из торговых центров найдут арендаторов. Наверное, шведы были не заинтересованы сдавать эти помещения, потому что, может быть, надеялись вернуться на российский рынок. Полагаю, новый российский владелец "Мег" Газпромбанк поставит более жесткие задачи по заполнению площадей", - сказал собеседник агентства.

По словам Шакирова, IKEA в прежнем виде, скорее всего, в РФ не будет, быстро заполнить ее площади не получится. "Давайте не забывать, что площадь магазинов IKEA - 10-15 тыс. кв. м, пока нет ни одного игрока, который может полноценно ее заменить. Хотя не исключаю, что может и найтись такой супермощный игрок", - считает собеседник агентства. Шакиров добавил, что после ухода IKEA из России рынок продажи мебели просел на 40%.

Как сообщалось ранее, Газпромбанк закрыл сделку по покупке торговых центров "Мега" у владевшей IKEA в России Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде).

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

IKEA реализует товары для обустройства дома. В России магазины IKEA открывались в составе семейных торговых центров "Мега", работают 14 таких комплексов.