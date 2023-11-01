В Индии не намерены вводить ограничения на импорт компьютеров

При этом страна создаст механизм для отслеживания объемов и источников этого импорта, сообщил замглавы министерства торговли и промышленности Сунил Бартхвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Индийское правительство не будет вводить ограничения на импорт ноутбуков и стационарных компьютеров, но создает механизм для отслеживания объемов и источников этого импорта. Об этом сообщил журналистам заместитель главы министерства торговли и промышленности республики Сунил Бартхвал.

"Мы считаем, что ограничений как таковых нет. Мы лишь говорим, что тот, кто импортирует эти ноутбуки, должен находиться под пристальным наблюдением, чтобы мы могли следить за этим импортом. По сути, мы занимаемся мониторингом. Это не имеет ничего общего с ограничениями как таковыми", - приводит его слова телеканал NDTV.

В августе правительство Индии объявило о намерении ввести ограничения на импорт ноутбуков, компьютеров (включая планшетные компьютеры) и микрокомпьютеров, чтобы стимулировать внутреннее производство и сократить импорт, прежде всего из Китая. После этого уведомления индустрия IT-оборудования выразила обеспокоенность.

Тогда власти Индии сообщили, что с 1 ноября в Индии ступает в силу новая "система управления импортом" для мониторинга поставок электроники, поскольку правительство стремится снизить зависимость от иностранного компьютерного оборудования, особенно из Китая. Компаниям теперь требуется действующая лицензия на импорт. В Министерстве торговли и промышленности заявили, что собственно импорт ограничиваться не будет, но все поставки будут строго контролироваться.

По данным правительства Индии, импорт таких гаджетов в страну в 2022-2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) оценивается примерно в 8,7 млрд долларов. На долю Китая пришлось 59%, за ним следуют Сингапур (16%), Гонконг (9%), а также США и Малайзия (по 4%). Индия намерена стимулировать рост национального производства подобной продукции.