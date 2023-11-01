В Московском регионе цены на аренду складов к концу 2023 году вырастут в 1,5 раза

В то же время ставки аренды офисных площадей класса А, наоборот, немного снизились - примерно на 1%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рост арендных ставок в столичном регионе по итогам 2023 года составит более 40%, прогнозирует аналитический департамент Газпромбанка.

"Почти полное отсутствие свободных складских площадей в московском регионе привело к бурному росту ставок аренды в третьем квартале текущего года и существенному пересмотру в сторону повышения прогноза роста арендных ставок до 43% по итогам 2023 года", - говорится в материалах ежеквартального исследования банка.

По мнению аналитиков банка, в 2024-2025 годах динамика ставок аренды будет не столь существенной - от 1,4 до 5,4%. При этом, в связи с невысокими объемами нового строительства, доля свободных складских площадей в столичном регионе в ближайшие пару лет не превысит 1%.

В то же время ставки аренды офисных площадей класса А, наоборот, немного снизились - примерно на 1%. При этом доля свободных площадей в офисах столичных регионов заметно понижается, стремясь к значению в 10%. Поэтому аналитики Газпромбанка предполагают рост стоимости аренды в 2024-2025 года на 3-4%. "Консенсус-прогноз доли свободных площадей класса А в Москве пересмотрен в сторону снижения вакантности как по итогам 2023 года, так и в 2024-2025 годов. Деловая активность в 2024 году будет замедляться на фоне высокой ключевой ставки", - отмечено в документе.

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