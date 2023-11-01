АФК "Система" займется развитием электроники нового поколения вместе с ЛЭТИ

Университет также планирует создать учебно-научный центр, который позволил бы молодым специалистам работать на высокотехнологичных предприятиях корпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" заключил соглашение с ПАО АФК "Система" о сотрудничестве в сфере создания нового поколения электронной компонентной базы на основе достижений отечественной науки и технологий. В партнерстве с корпорацией университет займется развитием силовой электроники на карбиде кремния, интегральными устройствами микроэлектроники, а также перспективными телекоммуникационными системами и системами квантовых коммуникаций, сообщил ТАСС ректор СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Виктор Шелудько.

"Для ЛЭТИ сотрудничество с АФК "Система" является ключевым при реализации стратегического проекта "Новые электронные компоненты и устройства для сверхбыстрых и интеллектуальных информационных систем" программы развития университета "Приоритет 2030". Объединение академического и производственного потенциалов способно создать необходимый синергетический эффект как для российской науки, так и для экономики", - отметил Шелудько.

Совместно с АФК "Система" университет планирует создать учебно-научный центр, который установил бы связку "обучение - производство" для молодых специалистов ЛЭТИ и позволил бы им работать на высокотехнологичных предприятиях корпорации и получать навыки высококвалифицированных опытных инженеров. Главным приоритетом совместной работы станет реализация передовых импортозамещающих решений по схеме R&D (research and development, исследование и развитие).

"ЛЭТИ имеет уникальные компетенции по микроэлектронике и квантовым системам, современное оборудование и прорывные разработки, не имеющие аналогов в России. <…> Мы видим свою задачу в скорейшем внедрении подобных технологий в отечественную промышленность и уверены, что интеграция науки и бизнеса позволит получить конкурентные продукты мирового уровня", - подчеркнул академик РАН, вице-президент по высоким технологиям АФК "Система" Юрий Балега.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ - один из ведущих технических университетов России и участник программы "Приоритет 2030".

ПАО АФК "Система" - российская публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. Корпорация была основана в 1993 году. Совокупные активы на 30 июня 2023 года составили 2,2 трлн рублей. Обыкновенные акции АФК "Система" допущены к торгам под тикером "AFKS" на Московской бирже.