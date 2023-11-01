Совладельца "Альфа-Групп" могут взять во Франции под юридический контроль

Кроме того, Алексей Кузьмичев может быть подвергнут предварительному заключению

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев может быть поставлен во Франции под юридический контроль или подвергнут предварительному заключению. Об этом ТАСС сообщил представитель финансовой прокуратуры республики.

"Кузьмичев в среду предстанет перед следственным судьей, который может предъявить ему обвинение и взять его под юридический контроль или отправить в предварительное заключение", - отметили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре сообщили ТАСС, что расследование дела в отношении Кузьмичева поручено французскому Центральному бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениями. Ведомство подтвердило факт проведения обысков в квартирах предпринимателя в Париже и в департаменте Вар на юге Франции. В прокуратуре также пояснили, что срок задержания не должен превышать 48 часов с момента взятия под стражу. Следствие ведется на основе обвинений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении международных санкций.

В марте 2022 года Евросоюз ввел санкции против Кузьмичева в связи с конфликтом на Украине. Вслед за этим власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие предпринимателю, который затем подал иск против французской таможни. К концу года арест с обеих яхт был снят.