РФ, Узбекистан, Казахстан и Киргизия могут заключить в 2024 году договор по газу на 15 лет

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что под сотрудничество подводится долгосрочная договорная база

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного газового форума.

"Мы под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана - 15 лет. <...> Встречи, переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет вперед", - сказал он.

По словам Миллера, экономика этих стран развивается высокими темпами, стороны обсуждают дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр. Это касается не только транзитных мощностей, но и поставок российского газа потребителям в этих странах.