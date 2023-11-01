Минцифры ожидает материалы о сделке по продаже активов "Яндекса" в РФ до начала 2024 года

В своем квартальном отчете "Яндекс" ранее сообщил, что получил разрешение правкомиссии на внутреннюю реструктуризацию, что является обязательным для корпоративной реструктуризации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает получить материалы о сделке по продаже активов "Яндекса" в РФ до начала 2024 года. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Мы ожидаем, что, наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершения сделки по продаже активов "Яндекса" в РФ.

В конце октября в своем квартальном отчете "Яндекс" сообщил, что получил разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями на внутреннюю реструктуризацию, что является обязательным для корпоративной реструктуризации.

О сделке

"Яндекс" 25 ноября 2022 года сообщил о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. - при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

Согласно принятому решению, новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией - контроль сохранит за собой менеджмент "Яндекса". В свою очередь, проекты по развитию беспилотных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов "Яндекса" продолжат работу в России, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N. V.

Позднее источники РБК выдвигали предположения о планах "Яндекса" на этот счет. По версии издания, менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал.

23 мая 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин говорил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал. Однако в середине июня глава ВТБ заявил, что банк не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", но готов взять актив под свое управление.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС тогда сообщили, что все детали пока находятся в проработке, все возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.

В конце мая 2023 года сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.