Эксперт считает, что санкции не оказали влияния на спутникостроение в России

Директор института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов отметил, что "Роскосмос" с 2014 года решает вопросы по импортозамещению

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Западные санкции не оказали критического влияния на изготовление спутников и аппаратов связи в России. Об этом сообщил в кулуарах научно-производственного форума "Золотая Долина" журналистам директор института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН Николай Тестоедов.

"По некоторым позициям мы ушли "вправо" года на три. <...> Но все это преодолевается, что и позволило нам делать аппараты для России независимо от западных партнеров и также выполнять ряд внешних контрактов без упоминания заказчиков", - сообщил Тестоедов, добавив, что отрасль изготовления аппаратов спутников связи "не просела".

По его словам, с 2014 года "Роскосмос" решает вопросы по импортозамещению. "Никакого ущерба ни для орбитальной группировки, ни для качества сигнала, ни для спутников это не несет. Здесь ситуация хорошая", - подчеркнул он.

Форум "Золотая долина" проходит 1 и 2 ноября на базе Новосибирского государственного университета с целью привлечь науку и образование в решение задач реального сектора экономики. Представители науки и компаний обсудят вопросы взаимодействия по направлениям "Космос и авиация", "Машиностроение. Приборостроение", "Энергетика", "Строительство. Технологии умного города", "Сельское хозяйство" и "Медицина".