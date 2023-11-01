РФ и Казахстан планируют подписать соглашение о поставках 3 млрд куб. м газа

Конкретные направления транзита газа РФ по Казахстану находятся в переговорной стадии, сообщили в Астане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан планируют подписать соглашение о поставках 3 млрд кубометров газа в республику. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах ПМГФ.

"Мы это будем в следующем году обсуждать [дальнейший рост поставок газа из РФ в Казахстан], в середине следующего года. Мы подпишем сейчас на порядка 3 млрд куб.м, а дальше будем обсуждать [увеличение]", - сказал он.

Он добавил, что сейчас рассматривается и транзит российского газа в третьи страны, но не стал называть конкретные направления. "Это процесс, находимся в переговорной стадии. Мы обсуждаем все направления", - добавил он, отметив, что речь идет в частности о Китае.

Вопрос газификации пяти областей Казахстана прорабатывается в рамках предварительного ТЭО с "Газпромом", сказал он.