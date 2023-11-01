В Подмосковье запустят производство оборудования для маркировки товаров

На предприятии будет создано около 50 рабочих мест

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Глобал принтинг системс" планирует запустить на территории индустриального парка "Есипово" в подмосковном Солнечногорске производство маркировочных систем и оборудования, инвестиции в проект составят более 300 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На территории индустриального парка "Есипово" компания "Глобал принтинг системс" планирует построить современный производственно-складской комплекс. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 300 млн рублей. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест. Приступить к строительству первой очереди инвестор планирует уже в этом году. Весь комплекс будет запущен в работу в течение трех лет", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона рассказали, что компания уже более 25 лет специализируется на потребительской маркировке продукции. Раньше оборудование завозили из-за рубежа, теперь решили наладить производство в Московской области. На первом этапе на предприятии будут осуществлять сборку компонентов, а также запустят производство отдельных узлов маркировочных систем и сопутствующих изделий - крепежей и стендов. В перспективе компания планирует полностью все детали и элементы оборудования производить в Подмосковье.

"На первом этапе инвестор планирует приступить к строительству современного складского комплекса, внутри которого будет предусмотрена зона специального хранения прекурсоров - полиграфических чернил, которые используются в работе оборудования. Завершить строительство и ввести в работу складское помещение инвестор планирует уже в III квартале следующего года. Ввод в работу производственных помещений запланирован на 2026 год", - привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Подмосковья Александра Федорова.