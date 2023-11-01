1 ноября, 11:41

Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам с 1 декабря

Недоступными будут исходящие переводы с дебетовых карт, а также оплата с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ситибанк с 1 декабря сделает недоступными исходящие переводы с дебетовых карт, а также оплату с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг, следует из сообщения банка.

"Для держателей дебетовых карт с 1 декабря 2023 года исходящие переводы с карты на карту, а также оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станут недоступны. Для держателей кредитных карт с 1 декабря 2023 года оплата услуг мобильной связи, интернета, телевидения, телефонии, коммунальных и других услуг станет недоступна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что останутся доступными переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей. 

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