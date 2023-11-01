1 ноября, 11:57

В Ростехе заявили, что тягач "Камаза" К5 будет полностью импортозамещен в 2024 году

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на данный момент локализовали 2,3 тыс. наименований различных комплектующих

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производство всех компонентов магистрального тягача "Камаза" поколения К5 будет полностью локализовано в 2024 году. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы уже 2,3 тыс. наименований различных комплектующих локализовали. И я думаю, что к следующему году мы полностью 100% завершим локализацию этого автомобиля - кабина К5. <…> Уже сегодня мы можем сказать, что процентов на 70 завершена локализация", - сказал он.

В июне 2023 года гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал, что компания намерена произвести от 7,5 до 8,5 тыс. грузовиков К5 в 2023 году. 

Теги:
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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