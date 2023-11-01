Декларацию по безопасному применению искусственного интеллекта приняли 28 стран

В документе признается, что наряду с преимуществами ИИ "представляет значительный риск"

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Декларация Блетчли, посвященная вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), была принята 28 странами, которые принимают участие в проходящем в Великобритании первом международном саммите по безопасному использованию ИИ. Документ был распространен канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"ИИ открывает огромные глобальные возможности: он обладает потенциалом изменить и улучшить человеческое благополучие, мир и процветание <...>. Мы утверждаем, что для всеобщего блага ИИ должен проектироваться, разрабатываться, внедряться и использоваться безопасным образом, таким образом, чтобы быть ориентированным на человека, заслуживающим доверия и ответственным", - говорится в документе. При этом в декларации признается, что наряду с преимуществами ИИ "представляет значительный риск", который распространяется на каждодневную жизнь. "С этой целью мы приветствуем соответствующие международные усилия по изучению и устранению потенциально отрицательного воздействия систем ИИ на существующих площадках и в рамках других соответствующих инициатив, а также признание того, что необходимо учитывать аспекты защиты прав человека, прозрачности и объясняемости, справедливости, подотчетности, регулирования, безопасности, надлежащего надзора со стороны человека, этики, уменьшения предвзятости, а также конфиденциальности и защиты данных", - отмечается в декларации.

Документ был подписан Австралией, Бразилией, Великобританией, Германией, Евросоюзом, Израилем, Индией, Индонезией, Ирландией, Испанией, Италией, Канадой, Кенией, Китаем, Нигерией, Нидерландами, ОАЭ, Республикой Корея, Руандой, Саудовской Аравией, Сингапуром, США, Турцией, Украиной, Филиппинами, Францией, Чили, Швейцарией и Японией.